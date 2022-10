Ukraina: Władze: kolejne osierocone dzieci wywieziono do Rosji

Kolejnych 76 osieroconych dzieci zostało wywiezionych z obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy do ośrodków dla niepełnoletnich w Rosji - poinformował w niedzielę na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak przekazał gubernator, dzieci wywieziono do ośrodków w obwodzie moskiewskim (https://t.me/luhanskaVTSA/6109).

Ponadto 104 dzieci objętych pieczą instytucji socjalnych w samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republice Ludowej ma zostać przekazanych pod opiekę rosyjskim rodzinom - dodał Hajdaj.

W trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosjanie nielegalnie wywożą niepełnoletnich. Niektóre dzieci są oddawane do adopcji. Władze Ukrainy dysponują obecnie danymi blisko ośmiu tysięcy dzieci deportowanych do Rosji, jednak liczba ta jest prawdopodobnie większa.

Losy dzieci, które trafiły do Rosji i na terytoria okupowane, są bardzo trudne do ustalenia. Wicepremier Iryna Wereszczuk powiadomiła niedawno, że do Rosji wywieziono co najmniej 2,1 tys. dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej. Jak dotąd udało się sprowadzić do kraju 55 dzieci.