Ukraina: Władze: Kreml może przyłączyć obwody na wschodzie Ukrainy, a w razie ukraińskiej kontrofensywy ogłosi powszechną mobilizację

Rosja może spróbować przyłączyć obwody ługański i doniecki Ukrainy do swojego terytorium, a następnie wykorzysta to, by w przypadku ukraińskiej kontrofensywy ogłosić w kraju powszechną mobilizację - powiedział w poniedziałek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Ich plan jest następujący: zajmują obwody ługański i doniecki (na wschodzie Ukrainy), od razu przeprowadzają referendum, podejmują decyzję o wejściu tych terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej, a następnie, kiedy Ukraina będzie już prowadzić kontrofensywę i wyzwalać okupowane terytoria, Putin po prostu ogłosi, że Ukraina rozpoczęła wojnę przeciwko Rosji i dlatego należy ogłosić pełną mobilizację" - powiedział urzędnik w wywiadzie dla portalu Liwyj Bereh.

Dodał, że Ukraina może rozpocząć kontrofensywę jedynie wtedy, gdy będzie miała wystarczającą ilość broni, a w 2014 roku nie zdecydowała się na odbicie utraconych terytoriów, gdyż jej armia była za słaba.

"Kontrofensywa ma być trzecim etapem wojny. Tego właśnie dotyczy rozkaz prezydenta (Ukrainy) Wołodymyra Zełenskiego dotyczący odzyskania terytoriów na południu Ukrainy" - powiedział Hajdaj.

O rozkazie prezydenta Zełenskiego mówił też ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika "The Times". "Ukraina gromadzi liczące milion żołnierzy siły, wyposażone w zachodnią broń, aby odzyskać okupowane przez Rosję tereny na południu kraju. (...) Prezydent wydał rozkaz najwyższemu dowódcy wojska, aby opracował właściwe plany" - powiedział Reznikow.