Ukraina: Władze Mariupola: cztery osoby zginęły w wybuchu miny podczas uprzątania terenu fabryki

Czterech cywilów zginęło w wybuchu miny podczas uprzątania terenu Kombinatu Metalurgicznego im. Iljicza w Mariupolu - powiadomiła w piątek lojalna wobec Kijowa rada tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy, zniszczonego i okupowanego przez rosyjskie wojska.

"Mariupol pozostaje niebezpiecznym miejscem do życia. Ładunki wybuchowe są wszędzie - nie tylko w zakładach pracy, ale także w parkach i na placach zabaw. (Najeźdźcy) wysyłają zwykłych mieszkańców miasta, a nie swoich specjalistów, do demontażu zniszczonych przez siebie przedsiębiorstw. Świadczy to o ich stosunku do (cywilów), których postrzega się jedynie jako tanią siłę roboczą i mięso armatnie" - oznajmił mariupolski ratusz na Telegramie. (https://t.me/mariupolrada/10957)

"Nie pracujcie dla okupantów. Niech sami ryzykują swoim życiem!" - zaapelowała rada miasta do mieszkańców.

Jak oceniają władze w Kijowie, w Mariupolu przebywa obecnie około 120-130 tys. osób, z czego 70 tys. stanowią ludzie w podeszłym wieku. Sytuacja cywilów wciąż jest bardzo trudna - brakuje wody, żywności, lekarstw i środków higienicznych. Według doniesień ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) i lokalnego samorządu, od 1 września okupacyjna administracja miasta znacząco ograniczyła dostawy pomocy humanitarnej.

Na początku czerwca lojalny wobec Kijowa mer Mariupola Wadym Bojczenko wyraził przypuszczenie, że szacowana wcześniej na około 22 tys. liczba cywilów zabitych tam przez Rosjan może być znacznie zaniżona.