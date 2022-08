Ukraina: Władze Mariupola: kolaboracyjny mer miasta, oskarżany o korupcję, chce wykazać się szybkim przeprowadzeniem mobilizacji

Kostiantyn Iwaszczenko, kolaboracyjny zarządca okupowanego przez rosyjskie wojska Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy, jest oskarżany o korupcję, dlatego chce wykazać się przed Kremlem i szybko przeprowadzić w mieście mobilizację - powiadomił w piątek lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Ukryta mobilizacja na wojnę z Ukrainą już trwa i jest realizowana w podstępny sposób. Mieszkańcy są zachęcani do podejmowania pracy w firmach ochroniarskich, inspekcji pożarowej, aresztach śledczych czy służbach patrolowych. W rzeczywistości chodzi jednak o wysłanie ludzi na pierwszą linię frontu - ostrzegł samorządowiec w rozmowie na antenie telewizji Kanał 24.

"Iwaszczenko otrzymał bezpośrednio od Denysa Puszylina (szefa samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej - PAP) zadanie przeprowadzenia mobilizacji w Mariupolu. Dla (kolaboracyjnego mera) efekty tego przedsięwzięcia są szczególnie ważne, ponieważ rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa sprawdza go pod kątem uczestnictwa w licznych incydentach korupcyjnych" - oznajmił Andriuszczenko.

Jak dodał, okupanci zamierzają przyspieszyć swoje działania, dlatego wkrótce oficjalnie ogłoszą mobilizację. "Jeśli nie jest to kwestia najbliższych dni, to tygodni. (...) W ciągu trzech-czterech dni (najeźdźcy) mogą powołać pod broń wszystkich mężczyzn z Mariupola, których uznają za przydatnych. Okupanci wiedzą, kto ma jaką specjalność wojskową, ponieważ książeczki wojskowe są niezbędne, by otrzymać zatrudnienie czy przepustkę (na poruszanie się po mieście -PAP). Wszystko zostało już przygotowane, w tym szczegółowe listy z nazwiskami" - wyjaśnił rozmówca Kanału 24.

W środę lojalna wobec Kijowa rada miasta Mariupola przekazała doniesienia, że do mieszkańców wysyłane są SMS-y z propozycjami dobrze płatnej służby w armii wroga. Jest to jednak postęp, bowiem najeźdźcy nie zamierzają realizować swoich zapowiedzi, lecz "po prostu zbierają ludzi i wywożą na front".

Już przed miesiącem, 11 lipca, Andriuszczenko ostrzegł, że z portu nad Morzem Azowskim "należy uciekać, póki czas", ponieważ jesienią okupacyjna administracja planuje tam przeprowadzić powszechną mobilizację.

Według strony ukraińskiej w zniszczonym przez rosyjskie wojska Mariupolu przebywa obecnie około 120-130 tys. cywilów, z czego 70 tys. stanowią osoby w podeszłym wieku. Sytuacja humanitarna wciąż jest bardzo trudna - brakuje wody, żywności, lekarstw i środków higienicznych.

Na początku czerwca proukraiński mer miasta Wadym Bojczenko wyraził przypuszczenie, że szacowana wcześniej na około 22 tys. liczba mieszkańców Mariupola zabitych przez Rosjan może być znacznie zaniżona.