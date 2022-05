Ukraina: Władze: miasto Łyman w większości pod kontrolą rosyjskich wojsk

Miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy jest w większości pod kontrolą rosyjskich wojsk - poinformował w piątek szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko, cytowany przez serwis Hromadske.

"Szczególnie zacięte walki są na kierunku łymańskim. Łyman w większości nie jest pod kontrolą ukraińskich wojskowych" - przekazał gubernator.

Jak dodał, siły ukraińskie przegrupowały się, by zająć wzmocnione pozycje. Ukraińscy wojskowi będą nie tylko powstrzymywać wroga, ale też będą przechodzić do kontrataku, by wyprzeć przeciwnika z terytorium łymańskiej hromady (gminy) - zapowiedział.

Prorosyjscy separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, cytowani w piątek przez agencję Reutera, oświadczyli, że przejęli pełną kontrolę nad miastem Łyman.

Kyryłenko poinformował, że przeciwnik prowadzi ostrzały wzdłuż całej linii frontu w obwodzie donieckim. Siły wroga przeprowadzają też rakietowe i lotnicze uderzenia na miasta oddalone od linii frontu - np. na Bachmut, Kramatorsk, Pokrowsk.