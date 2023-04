Ukraina: Władze: miejscem eksplozji w Melitopolu był teren, gdzie Rosjanie naprawiają sprzęt

Miejscem eksplozji, które w niedzielę rano słychać było w okupowanym przez Rosjan Melitopolu, był teren lokomotywowni, gdzie Rosjanie remontują swój sprzęt wojskowy i magazynują paliwo - poinformował ukraiński mer miasta Iwan Fedorow.

Urzędnik, cytowany przez agencję Ukrinform powiedział, że na terenie lokomotywowni doszło do sześciu wybuchów. W miejscu tym "wróg rozmieścił warsztaty naprawy sprzętu wojskowego, a także magazyn paliwa i amunicji" - wyjaśnił mer. To druga seria eksplozji na tym terenie, do pierwszej doszło na początku tygodnia - dodał Fedorow. Zastrzegł, że czeka na informacje na temat skutków niedzielnych wybuchów.

Południowa część obwodu zaporoskiego - w tym m.in. Melitopol i Berdiańsk - została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ukraińskie władze nie mają dostępu do okupowanych terenów. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do ukraińskiej kontrofensywy.