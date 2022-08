Ukraina: Władze Mikołajowa: puste mieszkania będą problemem w sezonie grzewczym

Puste mieszkania, z których wyjechano po napaści Rosji na Ukrainę, staną się problemem w sezonie grzewczym – poinformował w czwartek mer Mikołajowa nad Morzem Czarnym Ołeksandr Sienkewycz w ukraińskiej telewizji.

"Problemem jest to, że w wielu mieszkaniach są rozbite okna, a z niektórych ludzie wyjechali. Staramy się teraz zabić takie okna. Mamy ogromny deficyt szkła, więc wykorzystujemy płyty OSB.(…) Nie chcemy ogrzewać ulicy, tylko same budynki" - zaznaczył.

Dodał, że mogą też występować problemy uszkodzeń sieci grzewczej i wycieku wody, co zagraża całym klatkom schodowym.

Poinformował, że w związku z tym władze miejskie wraz z prokuraturą opracowują procedurę wchodzenia zgodnie z prawem do opuszczonych mieszkań, by wstawić płyty w wybite okna czy naprawić awarię sieci, a potem zapieczętować drzwi. Policja nie ma obecnie możliwości wchodzenia do takich mieszkań bez decyzji sądu.

Mer zaznaczył, że w Mikołajowie zostało uszkodzonych tak wiele budynków komunalnych i niekomunalnych, że nie jest nawet w stanie oszacować strat.