Ukraina: Władze: nie należy rozpowszechniać niesprawdzonych informacji dotyczących terytoriów wyzwolonych

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zwróciła się w sobotę z wezwaniem, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji, dotyczących terytoriów wyzwolonych i opierać się jedynie na sprawdzonych źródłach.

"Nie należy pisać o każdej miejscowości, która była wcześniej pod tymczasową okupacją, że już została odzyskana. Nie powtarzajcie niesprawdzonych informacji" - napisała Malar na Telegramie: https://t.me/annamaliar/379.

Zwróciła uwagę, że w sieciach społecznościowych rozpowszechnia się wiele informacji o rzekomo wyzwolonych miejscowościach, które nie są zgodne z prawdą.

"Wśród jakoby +wyzwolonych+ miejscowości w waszych postach znaleźć można miejscowości takie, które tylko częściowo są kontrolowane przez Siły Zbrojne Ukrainy, takie, w których trwają walki, a nawet takie, których nie planujemy wyzwolić w najbliższych dniach" - przekazała wiceminister.

Podkreśliła, że o wyzwoleniu danej miejscowości można mówić jedynie wówczas, jeżeli jest ona pod pełną kontrolą wojska, a organy władzy państwowej przedsięwzięły środki w celu ustabilizowania sytuacji.

"Znaczy to, że jeżeli nasze wojska weszły do miejscowości, nie oznacza to automatycznie, że my ją kontrolujemy. Dalej mogą się jeszcze toczyć walki" - dodała, podając przykład wyzwolonego miasta Bałaklija, nad którym w sobotę żołnierze ukraińscy ostatecznie przejęli kontrolę i podnieśli flagę.

Malar wezwała, by korzystać jedynie ze sprawdzonych źródeł informacji, pochodzących z biura prezydenta, ministerstwa obrony, głównodowodzącego Ukraińskich Sił Zbrojnych oraz Sztabu Generalnego.