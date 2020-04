Ukraina: Władze: o ponad 100 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem

O ponad 100 - z 794 do 897 - wzrosła w ciągu ostatniej doby na Ukrainie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w czwartek wieczorem tamtejsze ministerstwo ochrony zdrowia. Liczba zmarłych na Covid-19 zwiększyła się do 22.

"Według danych Centrum Zdrowia Publicznego z godz. 22 (godz. 21 w Polsce) 2 kwietnia na Ukrainie jest 897 potwierdzonych laboratoryjnie - przy wykorzystaniu metody PCR - przypadków Covid-19. Ogółem odnotowano 22 zgony z powodu Covid-19. Łącznie 19 osób już wyzdrowiało (...)" - napisało ministerstwo na Facebooku. W środę wieczorem informowano o 20 zmarłych i 13 wyleczonych.

Wcześniej tego dnia (kiedy jeszcze wiadomo było o 20 przypadkach śmiertelnych) Centrum Zdrowia Publicznego przekazało na Facebooku, że 85 proc. osób, które zmarły na Covid-19 na Ukrainie, miało ponad 50 lat. Prawie wszyscy z nich cierpieli na choroby towarzyszące, w tym ciężkie schorzenia układu krążenia, cukrzycę, nowotwory, choroby nerek i płuc - dodano.

Ukraińskie media, m.in. portal Dzerkało Tyżnia, zaznaczyły w czwartek, że w związku z pandemią Ukraina za pośrednictwem Twittera zwróciła się do założyciela Tesli - Elona Muska - z prośbą o respiratory. Pod tweetem Muska, w którym zaproponował przesłanie respiratorów do szpitali z takim zapotrzebowaniem, komentarze zamieściła ambasada Ukrainy w USA oraz była ukraińska minister ochrony zdrowia Ulana Suprun.

"Szanowny Elonie, Ukraina jest drugim co do wielkości krajem w Europie, o populacji prawie 40 mln mieszkańców. Sytuacja związana z pandemią na Ukrainie zbliża się do momentu szczytowego, kwiecień będzie najcięższy. Ludzie w szpitalach potrzebują respiratorów. Jesteśmy gotowi do współpracy! Dziękujemy!" - napisała w środę ambasada Ukrainy w USA.

Suprun zaznaczyła z kolei, że na Ukrainie jest łącznie 3,5 tys. respiratorów i że kraj pilnie potrzebuje więcej tych urządzeń.

Według mediów strona ukraińska nie otrzymała jeszcze oficjalnej odpowiedzi na prośbę.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska