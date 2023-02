Ukraina: Władze: obecnie w Kijowie jest ok. 3,5 mln ludzi; rok temu było ok. 800 tys.

Obecnie w Kijowie jest ok. 3,5 mln ludzi - poinformował Mykoła Poworoznyk z władz ukraińskiej stolicy, cytowany we wtorek przez agencję Ukrinform. W marcu 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę, liczba osób w mieście spadła do ok. 800 tys.

Ludzie zaczęli wracać do stolicy w maju ubiegłego roku - przekazał Poworoznyk. Wśród 3,5 mln osób, które obecnie przebywają w mieście, są ci, którzy wrócili, a także osoby przemieszczone wewnętrznie, czyli z innych regionów Ukrainy.

Kijów oficjalnie gości ok. 230 tys. osób przemieszczonych wewnętrznie z powodu wojny, w tym ok. 40 tys. dzieci.

W połowie marca 2022 roku w stolicy było ok. 800 tys. ludzi. Według danych ukraińskiego urzędu statystycznego 1 lutego 2022 roku w Kijowie żyło niecałe 3 mln osób.

Poworoznyk poinformował, że obecnie w mieście działa ponad 400 szkół - uczniowie uczestniczą w zajęciach w trybie tradycyjnym i online. Otwartych jest niewiele przedszkoli.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie biznesu, to przede wszystkim działają przedsiębiorstwa ze sfery usług - dodał Poworoznyk. W porównaniu z okresem sprzed rosyjskiego ataku funkcjonuje około połowa zakładów przemysłowych.