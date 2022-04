Ukraina: Władze obwodu charkowskiego ostrzegają mieszkańców przed minami o opóźnionym działaniu

Wojska rosyjskie stosują w Charkowie miny o opóźnionym działaniu – ostrzegł mieszkańców szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

"Miny te nie wybuchają od razu, ale dopiero, gdy dotknie ich człowiek lub zadziała inny czynnik ruchu. Dlatego są jeszcze groźniejsze" - ostrzegł Syniehubow.

Urzędnik opublikował również zdjęcia, na których widać miny - to pociski z plastikowym korpusem, przypominające podłużne zielone butelki. Ważą ok. 1,5 kg.

Zaapelował do mieszkańców, by nie podchodzili do podejrzanych obiektów i wzywali telefonicznie odpowiednie służby, a także - by, w miarę możliwości pozostawali w schronach.

https://t.me/synegubov/2852

W ciągu doby w obwodzie zginęło 11 osób, w tym 7-letnie dziecko. Rannych jest 14. Rosjanie przeprowadzili 66 ostrzałów z artylerii, moździerzy i wyrzutni rakietowych.

Atakowane były m.in. obrzeża Charkowa, a także miejscowości Pisoczyn, Zołocziw, Bałaklija i Dergacze.