Ukraina: Władze obwodu chersońskiego: Rosjanie będą chcieli ukazać pseudoreferendum jako inicjatywę Ukraińców

Władze okupacyjne i kolaboranci w obwodzie chersońskim na południu kraju rekrutują obywateli Ukrainy na stanowiska wójtów gmin, aby te lokalne organy władzy mogły ukazać pseudoreferendum o przyłączeniu do Rosji jako inicjatywę samych Ukraińców - oznajmił w poniedziałek lojalny wobec Kijowa wiceszef rady regionu chersońskiego Serhij Chłań.

Samorządowiec potwierdził wcześniejsze doniesienia, że Chersońszczyzną faktycznie zarządza rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), a miejscowi kolaboranci zostali odsunięci od kierowniczych stanowisk i mają skoncentrować się na "pracy w terenie".

"FSB zajmuje się teraz głównie grabieżą ukraińskiego majątku, czyli +nacjonalizacją+ przedsiębiorstw, których właściciele wyjechali na tereny kontrolowane przez rząd w Kijowie" - powiadomił Chłań na antenie telewizji Kanał 24. (https://tinyurl.com/2ax642sy)

Przedstawiciel regionalnych władz poinformował, że Rosjanie próbują rozwiązać problemy z logistyką, powstałe kilka tygodni temu wskutek ukraińskich ataków na przeprawy przez Dniepr - most Antonowski w pobliżu Chersonia i most w Nowej Kachowce.

"Kolejowy most Antonowski nie funkcjonuje, okupanci starają się naprawić połączenie drogowe. Podobne działania podejmują w Nowej Kachowce, gdzie zabezpieczają most (betonowymi) płytami. Można powiedzieć, że najeźdźcy nadal wykorzystują tę przeprawę do celów logistycznych, ale w żaden sposób nie wyczerpuje to ich zapotrzebowania" - relacjonował Chłań.

Rozmówca Kanału 24 wyjaśnił również, co oznacza "częściowy postęp" rosyjskich wojsk pod miejscowością Błahodatne na granicy obwodów mikołajowskiego i chersońskiego. O ograniczonym sukcesie ofensywy wroga na tym odcinku frontu powiadomił w godzinach porannych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Kotruderzenie agresora rozpoczęło się tam w sobotę. Wróg stara się opanować Błahodatne, aby następnie uzyskać kontrolę nad trasą Mikołajów-Snihuriwka i odciąć (Ukraińcom) możliwość dostaw (realizowanych) tą trasą" - powiedział samorządowiec.

Chersoń, niemal cały obwód chersoński i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia ukraińskie władze i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendów w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia tam zależnych od Moskwy tzw. republik ludowych. 8 sierpnia okupacyjne władze regionu zaporoskiego zadeklarowały, że wkrótce odbędzie się tam nielegalne głosowanie, sankcjonujące "zjednoczenie" z Rosją.

Ukraińskie wojska wyzwoliły już 53 miejscowości w obwodzie chersońskim, lecz ich mieszkańcy powinni wstrzymać się z powrotem do domów ze względu na ciągłe ostrzały wroga - oznajmił na początku sierpnia ówczesny p.o. szefa władz Chersońszczyzny Dmytro Butrij.

