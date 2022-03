Ukraina: Władze obwodu czernihowskiego wydały ostrzeżenie przed nalotami

Władze obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy zamieściły we wtorek ostrzeżenie w internecie przed nowymi nalotami sił rosyjskich, wzywając obywateli do udania się do schronów .

"Uwaga. Nalot na Ukrainę! Schroń się! - głosi ostrzeżenie cytowane przez agencję Reutera.

Nie jest jasne, czy inne regiony wydały podobne ostrzeżenia - pisze Reuters.