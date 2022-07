Ukraina: Władze obwodu donieckiego proszą mieszkańców, by się ewakuowali

Władze obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy proszą mieszkańców o ewakuowanie się z powodu nasilania ostrzałów przez wojsko rosyjskie – poinformował w środę szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

"Z miliona 670 tys. osób mieszka tu teraz faktycznie tylko około 350 tys. To dość dużo. Co by nie mówić, tu chodzi o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Powinni wyjechać" - powiedział Kyryłenko portalowi Suspilne.

Wyraził przekonanie, że Słowiańsk i Kramatrosk w obwodzie donieckim będą następnymi celami sił rosyjskich.

Podkreślił też, że liczba chętnych do wyjazdu ze Słowiańska, znajdującego się nieopodal linii frontu w Donbasie, zwiększyła się w ciągu jednego dnia trzykrotnie po rosyjskich ostrzałach.

W ostatnich dniach siły rosyjskie nasiliły ataki na Słowiańsk. W ostrzale, do którego doszło w niedzielę, zginęło 6 cywilów, a 15 osób zostało rannych. Z kolei we wtorek śmierć poniosły 2 osoby, a 7 doznało obrażeń.