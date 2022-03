Ukraina: Władze obwodu ługańskiego: nie ma miejscowości, która by nie ucierpiała

W obwodzie ługańskim nie ma miejscowości, która by nie ucierpiała z powodu rosyjskich ataków; zabito 66 osób – poinformował w niedzielę szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Facebooku.

"W obwodzie ługańskim nie ma żadnej miejscowości, która by nie ucierpiała przez Rosjan. Nasze miasta to teraz wielopiętrowe ruiny, wszystkie rejony wyglądają jak z horroru. Całe kwartały i ulice nie nadają się do życia" - oświadczył Hajdaj.

Podkreślił, że według dostępnych danych żołnierze rosyjscy zabili łącznie 66 mieszkańców obwodu. "A ilu dotąd leży w miejscach strzelanin, ilu nie możemy po ludzku pochować?" - napisał.https://www.facebook.com/100075881777013/posts/138008422071883/

W poście na Telegramie Hajdaj poinformował, że do tej pory ewakuowano z obwodu Ługańskiego korytarzami humanitarnymi prawie 12,5 tys. ludzi. Jak podkreślił, najtrudniej było wydostać mieszkańców z Rubiżnego i Popasnej ze względu na nieustające walki.https://t.me/luhanskaVTSA/655