Ukraina: Władze obwodu lwowskiego: rosyjski atak rakietowy w pobliżu granicy z Polską był wymierzony w infrastrukturę kolejową

Rosyjski atak rakietowy, przeprowadzony w nocy z poniedziałku na wtorek w rejonie (powiecie) jaworowskim w pobliżu granicy z Polską, był wymierzony w infrastrukturę kolejową; obiekt został zniszczony, nie ma doniesień o ofiarach - poinformował we wtorek rano na Telegramie szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki.

"Zaatakowano infrastrukturę Kolei Lwowskich. (...) Pociski nadleciały ze wschodu, nasze wojska obrony powietrznej zestrzeliły trzy rakiety manewrujące. Serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców Lwowszczyzny" - napisał Kozycki. (https://t.me/s/kozytskyy_maksym_official)

"Obiekt kolejowy został częściowo uszkodzony odłamkami zestrzelonego pocisku. W okolicznych domach wypadły szyby z okien. A to wszystko zaledwie 20 km od granicy z Unią Europejską (granicą polsko-ukraińską - PAP). Był to jeden z największych ataków na obwód lwowski pod względem liczby rakiet" - dodał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy. (https://t.me/s/andriysadovyi)

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych potwierdziło rano na Facebooku przechwycenie trzech pocisków, a także doprecyzowało, że ostrzał nastąpił z południowego wschodu ze stanowisk rakietowych na Morzu Czarnym. (https://tinyurl.com/y8ar5x4v)

W nocy pojawiły się informacje o serii głośnych eksplozji słyszanych we Lwowie. Według niektórych relacji w krótkim czasie dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów. Dziennikarze agencji Associated Press zauważyli w mieście jasną poświatę towarzyszącą eksplozjom, która rozświetliła nocne niebo po zachodniej stronie Lwowa.