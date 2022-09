Ukraina: Władze: od rana siły rosyjskie ostrzeliwują Enerhodar, są ranni

Od wczesnego rana w czwartek siły rosyjskie ostrzeliwują Enerhodar na południu Ukrainy, są ranni - poinformował Dmytro Orłow, mer tego miasta. W Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, do której tego dnia ma przybyć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

"Enerhodar. Od piątej rano nie ustają moździerzowe ostrzały miasta. Słychać wystrzały z automatów" - napisał lojalny wobec władz w Kijowie mer w komunikatorze Telegram. Jak dodał, trafiono w kilka obiektów cywilnych. Ustalana jest liczba poszkodowanych osób.

Orłow zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w domach. (https://t.me/orlovdmytroEn/939)

W okupowanym Enerhodarze znajduje się kontrolowana przez siły rosyjskie Zaporoska Elektrownia Atomowa, do której zmierza misja MAEA. W środę delegacja przybyła do Zaporoża, a w czwartek ma udać się do elektrowni, by przeprowadzić inspekcję.

Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa siłownia jądrowa w Europie. Na terenie elektrowni stacjonuje około 500 rosyjskich żołnierzy oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. W sierpniu wojska najeźdźcy kilkakrotnie ostrzelały obiekt, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarżała o te incydenty Kijów.

Również w czwartek rano rosyjskie media państwowe opublikowały zdjęcia przedstawiające skutki ostrzału w Enerhodarze, oskarżając o atak siły ukraińskie.

