Ukraina: Władze: ofensywa w obwodzie ługańskim jest powolna, ale konsekwentnie idziemy do przodu

Nie można mówić, że walki w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, przyjęły charakter wojny pozycyjnej; to prawda, że nasze wojska posuwają się do przodu powoli, ale najważniejsze jest to, że systematycznie zdobywamy teren i wypieramy wroga - powiadomił w czwartek lojalny wobec Kijowa szef władz Ługańszczyzny Serhij Hajdaj.

Gubernator poinformował w nagraniu wideo opublikowanym na Telegramie, że dwoma głównymi kierunkami ukraińskiego natarcia są działania ofensywne w pobliżu okupowanych miejscowości Swatowe i Kreminna. Szturm przebiega mozolnie, ale w ocenie Hajdaja "było to do przewidzenia" (https://t.me/luhanskaVTSA/6536).

"Nie ma w tym niczego niespodziewanego. Okupanci mieli czas, żeby doprowadzić na front rezerwy, zniszczyć mosty i bardzo gęsto zaminować teren. (Rosjanie) ostrzeliwują teraz w zmasowany sposób wszystkie miejscowości, z których musieli się wycofać. Pogoda, niestety, również nie pomaga. Od kilku dni pada ulewny deszcz, dlatego sprzęt wojskowy zwyczajnie grzęźnie w błocie. Niekiedy posuwamy się do przodu wyłącznie dzięki żołnierzom piechoty" - wyjaśnił Hajdaj.

W wyniku wrześniowej kontrofensywy ukraińskie wojska wyzwoliły niemal cały obwód charkowski, w szczególności położone na wschodzie tego regionu miasta Izium, Kupiańsk, Bałaklija i Wołczańsk.

2 października prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że odzyskano również kontrolę nad ważną strategicznie miejscowością Łyman w północnej części obwodu donieckiego. Odbicie Łymanu pozwoliło Ukraińcom rozpocząć operację na rzecz przywrócenia kontroli nad regionem ługańskim.