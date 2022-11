Ukraina: władze okupacyjne w obwodzie chersońskim tworzą warunki nieznośne do życia

Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie chersońskim tworzą warunki nieznośne do życia, by zmusić mieszkańców tego regionu na południu Ukrainy do wyjazdu - podaje w poniedziałek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab przekazuje, że siły rosyjskie nadal pod przymusem wywożą mieszkańców z zajętej części obwodu chersońskiego do Rosji. Z ośrodka opiekuńczego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscowości Dnipriany wywieziono około 100 chorych dzieci.

Do przymusowej "ewakuacji" do obwodu moskiewskiego przygotowywane są też dzieci i pracownicy domu dziecka w Oleszkach. Z miasta Kachowka wywieziono mieszkańców domu spokojnej starości. Na terytorium ośrodka siły okupacyjne rozlokowały swój skład osobowy.

Władze okupacyjne obwodu chersońskiego sztucznie tworzą warunki nieznośne do życia, by zmusić mieszkańców do wyjazdu z regionu - podkreśla sztab. Wyłączany jest prąd i łączność.

Rosyjscy wojskowi okradają miejscowych mieszkańców i obiekty infrastruktury, do Rosji wywożone są np. produkty spożywcze i środki transportu - podaje sztab. (https://tinyurl.com/s7reey4c)