Ukraina: Władze: okupanci celowo pogarszają warunki życia na zajętych terytoriach, aby zmusić ludzi do wyjazdu do Rosji

Rosyjscy okupanci celowo pogarszają warunki życia mieszkańców na zajętych terytoriach na południu Ukrainy, aby zmusić ich do opuszczenia rodzinnych stron i wyjazdu do Rosji - zaalarmował w środę rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

"Z zakładu karnego nr 90 w Chersoniu Rosjanie wypuścili lojalnych (wobec najeźdźców) osadzonych, próbując doprowadzić do wzrostu przestępczości w mieście i tym samym skłonić mieszkańców do zgody na +ewakuację+. Jednocześnie (agresorzy) blokują możliwość wyjazdu na tereny wolnej Ukrainy. Znacznie ograniczono wydawanie +zezwoleń+ na wyjazd" - czytamy na łamach serwisu.

Centrum ostrzegło również, że rosyjskie samozwańcze władze zachęcają rodziców do posyłania dzieci do obozów wypoczynkowych w Rosji, po czym dzieci nie wracają już do swoich domów. Przejawem rozmyślnie wywoływanej "katastrofy humanitarnej" jest też niedostarczanie żywności do przedszkoli, spowodowane rzekomym zadłużeniem placówek edukacyjnych.

Miasto Chersoń, większość obwodu chersońskiego i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Pod koniec września na tych obszarach, a także na zajętych przez wroga terenach regionów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy odbyły się nielegalne referenda, sankcjonujące przyłączenie podbitych ziem do Rosji. Decyzja Kremla nie została uznana przez większość państw świata, w tym wszystkie kraje UE i NATO.

W północnej części Chersońszczyzny trwa ukraińska kontrofensywa. W ostatnich tygodniach rosyjskie władze okupacyjne zarządziły ewakuację cywilów z Chersonia. Na wschodni brzeg Dniepru przenoszona jest też część instytucji z nadania Moskwy. Według doniesień ukraińskich władz, a także m.in. brytyjskiego resortu obrony, Rosjanie przygotowują się do walk w stolicy obwodu.