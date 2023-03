Ukraina: Władze: okupanci chcą wysłać na front wszystkich mężczyzn z obwodu ługańskiego zdolnych do służby wojskowej

Rosyjscy najeźdźcy, kontrolujący większość obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, chcą tam zmobilizować i wysłać na front wszystkich mężczyzn zdolnych do służby wojskowej; są oni zachęcani przydziałem opuszczonych mieszkań - poinformowała w środę ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mieszkańcy Ługańszczyzny, szczególnie mężczyźni z miejscowości Starobielsk, Szczastia, Nowoajdar, Nowopskow i Nyżniotepłe, którzy posiadają obywatelstwo Rosji lub tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, są wzywani na przymusowe ćwiczenia wojskowe. Te działania prawdopodobnie poprzedzają mobilizację do rosyjskiej armii, dlatego część mężczyzn z obwodu ługańskiego, świadomych zamiarów wroga, zwalnia się z dotychczasowej pracy i opuszcza rodzinny region - powiadomiła Malar na Telegramie (https://t.me/annamaliar/593).

Podobne doniesienia napływają z sąsiedniego obwodu donieckiego. Portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii, oznajmił w środę, że okupacyjne władze w Doniecku zamierzają utworzyć na kontrolowanych przez siebie terenach Donbasu 23 komisariaty wojskowe, czyli komendy uzupełnień.

Niemal wszyscy mężczyźni zdolni do służby wojskowej zostali tam już powołani pod broń, dlatego do mobilizacji szykowani są obecnie 17-latkowie, czyli chłopcy z obwodu donieckiego urodzeni w 2006 roku. Do końca marca te osoby mają przejść badania lekarskie z myślą o przyszłej służbie w armii - dodano na łamach rządowego serwisu.

Zdecydowana większość obwodu ługańskiego, poza wąskim pasem terenu na zachodzie tego regionu, przy granicy z obwodem donieckim, znajduje się pod rosyjską okupacją. Południowo-wschodnia część Ługańszczyzny wraz ze stolicą obwodu Ługańskiem, znana jako samozwańcza Ługańska Republika Ludowa, pozostaje pod kontrolą Moskwy od 2014 roku.

Najeźdźcy zajmują obecnie wschodnią, a także większość południowej i centralnej części regionu donieckiego w tym m.in. miasta Donieck, Mariupol, Gorłówka i Wołnowacha. Na północy obwodu, w Bachmucie, toczą się najcięższe i najkrwawsze walki podczas wojny Ukrainy z Rosją.