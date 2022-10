Ukraina: Władze: okupanci mówią rodzicom, że ich dzieci zostaną w Rosji na "nieokreślony czas"

Okupanci poinformowali rodziców z Enerhodaru, których dzieci wyjechały do Rosji "na wypoczynek", że ich dzieci pozostaną w Rosji "na nieokreślony czas" i będą tam chodzić do szkoły - poinformował lojalny wobec Kijowa mer tego okupowanego miasta na południu Ukrainy Dmytro Orłow.

"Część rodziców, którzy mimo pełnowymiarowej wojny niedawno wysłali z Enerhodaru i okolicznych wsi swoje dzieci do kraju krasnodarskiego w Rosji, już zaczęła otrzymywać niepokojące wieści" - napisał mer w Telegramie.

"Okupanci postawili ich przed faktem, że dzieci +zatrzymują się na wypoczynek w Rosji na nieokreślony termin+, rozkazali, by przekazać im ciepłe rzeczy i +uspokoili+, że dzieci będą chodzić tam do szkoły" - kontynuował.

"Niestety stało się właśnie to, czego możliwość przewidywaliśmy. Faktycznie dzieci są teraz zakładnikami terrorystów. I podczas gdy części rodziców to w ogóle nie niepokoi, to druga część jest jawnie zszokowana takim rozwojem wydarzeń" - dodał. (https://t.me/orlovdmytroEn/1184)

W trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosjanie nielegalnie wywożą niepełnoletnich. Losy dzieci, które trafiły do Rosji i na terytoria okupowane, są bardzo trudne do ustalenia. Niektóre z nich są oddawane do adopcji.