Ukraina: Władze: okupanci powołują do wojska mężczyzn z Siewierodoniecka i Lisiczańska

Okupanci powołują do wojska mężczyzn z zajętych przez siły rosyjskie miast Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy – poinformował w czwartek szef lojalnych wobec Kijowa władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

"Zapraszają człowieka do pracy, na przykład w wodociągach, a po kilku dniach zamiast pierwszej wypłaty dostaje on wezwanie do wojska. Wzywa go +nowa ojczyzna+. Kosztem mieszkańców Siewierodoniecka i Lisiczańska wróg próbuje pokonać sprzeciw ukraińskich bojowników" - oznajmił Hajdaj. (https://tinyurl.com/4rhsdjne)

Dodał, że siłom rosyjskim już trzeci miesiąc nie udaje się opanować drogi z Lisiczańska do Bachmutu w obwodzie donieckim i kontrolują obecnie tylko te odcinki, z których siły ukraińskie wycofały się na nowe pozycje. (https://tinyurl.com/ycxfnh94)