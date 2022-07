Ukraina: Władze: okupanci w obwodzie zaporoskim grożą deportacją za proukraińską postawę

Okupacyjne władze w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy grożą mieszkańcom deportacją za proukraińską postawę – poinformował mer miasta Malitopol w tym obwodzie Iwan Fedorow na Telegramie.

"Pseudowładza wydała pseudonakaz, że mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu zaporoskiego będą deportowani za ukraińską symbolikę i za nieprorosyjską postawę" - napisał Fedorow.

Porównał sytuację w obwodzie do tej z Krymu, gdy w 1944 r. deportowano stamtąd Tatarów krymskich. Zaznaczył jednak, że historia pokazała, iż potem "wszystko wróciło na swoje miejsce".

"Zanim raszyści dojdą do etapu deportacji, my już wrócimy na swoje do miast, które są teraz tymczasowo okupowane" - oznajmił. https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/277