Ukraina: Władze: podczas bombardowania Mariupola w 2022 roku zginęło co najmniej 101 dzieci

Podczas rosyjskiego bombardowania Mariupola w 2022 roku zginęło co najmniej 101 dzieci - są to dane oficjalnie podane przez okupacyjną administrację, do których dotarły ukraińskie władze.

Dzięki ruchowi oporu udało się zdobyć listę zabitych dzieci w obwodzie donieckim w 2022 roku - napisała mariupolska rada miejska.

Okupanci potwierdzili, że w Mariupolu zginęło 101 dzieci podczas bombardowania miasta przez rosyjskie wojska - dodano. 87 zwłok zidentyfikowano.

Mariupolska rada miejska podkreśliła, że podczas oblężenia Mariupola zginęło co najmniej 147 dzieci. (https://t.me/mariupolrada/15759)

Według biura prokuratora generalnego Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji wskutek rosyjskiej agresji zginęło na Ukrainie 503 dzieci.