Ukraina: Władze: potwierdzono 97 przypadków zakażenia koronawirusem

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie wzrosła do 97 - przekazał we wtorek wiceminister ochrony zdrowia tego kraju Wiktor Laszko. Poinformował też, że wiele prywatnych placówek medycznych przygotowuje się do przyjęcia pacjentów chorych na Covid-19.

"W poniedziałek odnotowano 11 nowych przypadków. We wtorek są już informacje o 13 potwierdzonych przypadkach. Dynamika zachorowalności rośnie, obecnie już jest 97 zakażonych" - powiedział wiceminister na wtorkowym briefingu.

Laszko, który jest również głównym lekarzem sanitarnym kraju, podkreślił, że 13 nowych przypadków zdiagnozowanych zostało w obwodzie czerniowieckim w południowo-zachodniej części kraju. To osoby, które miały kontakt z zakażonymi koronawirusem. Tym samym w tym regionie liczba zakażonych wzrosła do 38.

Mer Kijowa Witalij Kliczko zapewnił, że sytuacja związana z koronawirusem w ukraińskiej stolicy jest "jeszcze pod kontrolą", jednak ostrzegł, że w przypadku jej pogorszenia może zostać zamknięty wjazd i wyjazd z miasta. Obecnie w Kijowie odnotowano 28 przypadków Covid-19.

We wtorek otwarto telemost między ukraińskimi i chińskimi lekarzami. "W miastach Chin poziom zachorowalności spada, więc ich doświadczenie jest bezcenne" - napisał w serwisie Telegram ukraiński premier Denys Szmyhal.

W związku z koronawirusem na Ukrainie już w 10 obwodach obowiązuje stan nadzwyczajny. Minister ochrony zdrowia Illia Jemec wzywa do ogłoszenia stanu wyjątkowego w całym kraju.

Dotychczas na Ukrainie zmarły trzy osoby zakażone koronawirusem, a jedną uznano za wyleczoną. Wśród zakażonych jest trzech deputowanych do parlamentu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska