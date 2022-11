Ukraina: Władze proszą, by mieszkańcy nie gromadzili się w centrum Chersonia

O niegromadzenie się w centrum Chersonia zaapelowały do mieszkańców wyzwolonego z rąk rosyjskich miasta władze obwodowe. „Wróg zaminował prawie wszystko” – ostrzegają urzędnicy.

"Już drugi dzień trwa świętowanie wyzwolenia obwodu chersońskiego. Ludzie wychodzą na place, na ulice z ukraińskimi flagami, cieszą się, dziękują Siłom Zbrojnym Ukrainy (ZSU). Ja jednak chcę was trochę ostrzec" - napisał na Telegramie w niedzielę szef władz obwodowych Jarosław Januszewycz (https://t.me/khersonskaODA/1655).

"Trwa rozminowywanie, przeciwnik zaminował prawie wszystko. Bardzo was proszę - nie zbierajcie się w tłumnych miejscach. Co więcej, jutro, 14 listopada, w centrum miasta będą prowadzone prace saperskie. Proszę was bardzo, byście nie wjeżdżali do centralnej części miasta" - dodał urzędnik.

Januszewycz powiadomił również, że w obwodzie chersońskim stopniowo wznawiane są dostawy gazu. W Chersoniu nie ma prądu i wody.

Pierwsi ukraińscy żołnierze weszli do miasta 11 listopada. Na wyzwolonych terytoriach obwodu i jego stolicy na prawym brzegu Dniepru trwają działania stabilizacyjne, m.in. rozminowywanie, poszukiwanie rosyjskich wojskowych, którzy mogli pozostać na tym terenie, przywracanie kontroli ukraińskiej policji i administracji publicznej, stopniowe remontowanie infrastruktury krytycznej itd.