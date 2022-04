Ukraina: Władze: Rafineria w Krzemieńczuku zniszczona po rosyjskim ostrzale

Ukraińska rafineria w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim została całkowicie zniszczona po ataku wojsk rosyjskich, powiedział w niedzielę w telewizji gubernator obwodu Dmytro Łunin. Do ostrzału rafinerii doszło w sobotę, o czym wcześniej informował gubernator.

"Pożar w rafinerii został ugaszony, ale zakład został całkowicie zniszczony i nie może już funkcjonować" - przekazał Łunin w niedzielę.

Gubernator poinformował w sobotę na Telegramie, że podczas ataku rannych zostało kilka osób, ich stan jest poważny, są poparzeni, ale ich życie nie jest zagrożone (https://t.me/DMYTROLUNIN/1058). Dodał, że atak na rafinerię nie spowodował zagrożenia ekologicznego, a służby ratunkowe kontrolują sytuację.

Łunin zaapelował też do mieszkańców obwodu, by nie ustawiali się w kolejkach do stacji benzynowych i nie kupowali paliwa na zapas. "W Ukrainie jest wojna, sytuacja jest wyjątkowo trudna, ale pod kontrolą władz" - podsumował gubernator.