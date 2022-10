Ukraina: Władze: Rosja używa gróźb jądrowych, by skłonić nas do rozmów na jej warunkach

Rosja używa gróźb jądrowych, chcąc nakłonić Ukrainę do rozmów na swoich warunkach – oceniło we wtorek Centrum Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Jako przykład "terroryzmu informacyjnego" podano szereg publikacji w zachodnich mediach, które mówią o możliwym ataku nuklearnym Rosji.

"W ostatnich dniach media zagraniczne rozpowszechniają informację pochodzącą z tajnych źródeł o tym, że Kreml, być może, chce użyć broni jądrowej" - napisano w komunikacie na Facebooku. (https://tinyurl.com/ya79fcmu)

Przypomniano, że włoska gazeta "La Repubblica" powiadomiła, iż rosyjski okręt podwodny z głowicami atomowymi miał wypłynąć z bazy i że NATO miało w związku z tym ostrzec swoich członków.

Komentując wcześniejsze publikacje włoskiego dziennika, Centrum Walki z Dezinformacją wskazało, że jest to na rękę rosyjskiej propagandzie i sprzyja zastraszaniu opinii publicznej. Zwrócono przy tym uwagę, że na stronie internetowej NATO nie było informacji na opisywany temat. Podkreślono, że tego typu niepotwierdzone publikacje mediów tylko nasilają "rosyjskich terroryzm informacyjny".

We wtorkowym komunikacie wymieniono również publikację "The Times", w której stwierdzono, że Putin polecił wysłanie na Ukrainę "pociągu atomowego. "Jednocześnie w Twitterze różni użytkownicy rozpowszechniają wideo, dotyczące tego, jaki efekt będzie mieć miejscowe wykorzystanie broni jądrowej na linii frontu" - wskazano.

Ukraińskie centrum podkreśliło, że Rosja już na początku inwazji postawiła swoje siły nuklearne w stan gotowości bojowej. "Pokazowa demonstracja gotowości do zastosowania w dowolnej chwili broni jądrowej na terytorium Ukrainy to kolejny etap informacyjnego terroryzmu Rosji, który ma służyć zmuszeniu Ukrainy do rozmów na warunkach Kremla" - podkreślono.

"Rosja będzie dalej stosowała szantaż jądrowy i dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo różnego rodzaju prowokacji z jej strony" - twierdzi Centrum Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

