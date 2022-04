Ukraina: Władze: Rosjanie ostrzelali w Donbasie cysternę z kwasem azotowym

Rosjanie ostrzelali cysternę z kwasem azotowym w okolicach miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę po południu szef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

"Znowu atak chemiczny! W okolicach Rubiżnego orki (Rosjanie) znowu trafiły w cysternę z kwasem azotowym!" - napisał Hajdaj na Facebooku.

Zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili ze schronów oraz by zamknęli drzwi i okna w pomieszczeniach, w których się znajdują. (https://tinyurl.com/muyh8vsf)

W Rubiżnem wskutek rosyjskiego ostrzału zapaliła się cysterna z kwasem azotowym także we wtorek.