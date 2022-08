Ukraina: Władze: Rosjanie przerzucają systemy S-300 przez okupowany Mariupol

Siły rosyjskie przerzucają przez okupowany Mariupol nad Morzem Azowskim systemy rakietowe S-300, zapewne w pobliże linii frontu w obwodzie donieckim – oświadczył w środę doradca lojalnego wobec Kijowa mera miasta Petro Andriuszczenko na Telegramie.

Andriuszczenko poinformował, że we wtorek między godz. 8 a 8.20 (7-7.20 czasu polskiego) prospektem Nikopolskim, łączącym miejscowości w okolicach Mariupola z okolicznymi zakładami przemysłowymi, przejechały w kierunku donieckim "cztery lawety załadowane wyrzutniami S-300 z oznakowaniem +V+".

Ocenił, że ponieważ nie ma tego dnia potwierdzenia wwozu tych systemów do Mariupola, to prawdopodobnie były one przerzucane w pobliże linii frontu (https://t.me/andriyshTime/2232).