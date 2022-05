Ukraina: Władze: Rosjanie, udając dziennikarzy, przesłuchują ewakuowanych z Azowstalu

Rosjanie, udając dziennikarzy, przesłuchują osoby ewakuowane z kombinatu Azowstal w Mariupolu od razu w autobusach – poinformował w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

"Coś ohydnego, udając dziennikarzy, bezwstydnie wypytują ewakuowanych ludzi od razu w autobusach po drodze z Azowstalu do Bezimiennego (w części obwodu donieckiego kontrolowanej przez siły rosyjskie). Rosjanie są otwarcie niezadowoleni z wyników, bo nikt nawet nie wspomina o +bestialstwach Azowa+ czy +trzymano nas jako jeńców+ - całkowita klęska propagandy" - napisał Andriuszczenko.

Dodał, że najgorsze jest to, że strona ukraińska musi się na to godzić, by uratować wszystkich, którzy pozostają w Mariupolu. https://t.me/andriyshTime/708?single