Po zajęciu miasta Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy Rosjanie wywieźli stamtąd cały nowoczesny sprzęt, a także wyposażenie szkół i szpitala - podał we wtorek w komunikatorze Telegram gubernator obwodu Serhij Hajdaj.

"Cały nowoczesny sprzęt został przewieziony do Federacji Rosyjskiej. Ponadto zabrali wszystko, co im się podobało, z koszar, stołówek i magazynów. (...) +Wyzwolono+ także szkoły miejskie z majątku" - napisał Hajdaj, dodając, że w pierwszych dniach okupacji Rosjanie zaczęli demontować sprzęt w miejscowym szpitalu i przewozić go do Ługańska lub Rosji.

"Idioci, najpierw nauczcie się tego używać. Jak złe musi być wasze życie, że zaskoczyła was interaktywna tablica w szkole?" - podsumował gubernator obwodu ługańskiego.

Kreminna, przed rosyjską inwazją licząca około 18 tys. mieszkańców, jest okupowana przez siły rosyjskie od 18 kwietnia.

https://t.me/luhanskaVTSA/2478