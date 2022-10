Ukraina: Władze: Rosjanie wywożą ukraińskie dzieci z ośrodka w obwodzie chersońskim

W mieście Oleszki w okupowanym obwodzie chersońskim Rosjanie zabierają dzieci z ośrodka opieki i wywożą je na anektowany Krym - poinformował w niedzielę Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

"Na terytoriach okupowanych Rosjanie nadal cynicznie porywają nasze dzieci. Tym razem przymusowo wywożą dzieci niepełnosprawne mieszkające w domu dziecka w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Według stanu na 22 października 12 wychowanków tej placówki wywieziono na Krym" - poinformował Jermak w serwisie Telegram.

Ośrodek w Oleszkach przeznaczony jest dla dzieci z upośledzeniami psychicznymi. Jermak poinformował, że znajdowało się tam ponad 80 dzieci, z których połowa była pod opieką paliatywną. Dwanaścioro dzieci w wieku od ośmiu do 18 lat, o grupach inwalidzkich od pierwszej do trzeciej, zostało wywiezionych do szpitala psychiatrycznego w miejscowości Strohoniwka na Krymie - powiadomił urzędnik. Dodał, że wcześniej Rosjanie mianowali swojego dyrektora placówki.

"Co będzie dalej z dziećmi - na razie nie wiadomo. Rosja systematycznie porywa i deportuje naszych obywateli, powtarzając najgorsze praktyki poprzednich zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu" - powiedział Jermak (https://t.me/ermaka2022/1512).

Według stanu na początek października władze Ukrainy dysponowały danymi blisko 8 tys. dzieci deportowanych do Rosji bądź na tereny tzw. republik ludowych w Donbasie. Realna liczba wywiezionych dzieci jest prawdopodobnie wyższa. W trakcie inwazji na Ukrainę Rosjanie nielegalnie wywożą podopiecznych domów dziecka i internatów, jak i dzieci, które podczas wojny straciły bliskich bądź kontakt z rodziną. Niektóre dzieci są w Rosji oddawane do adopcji. Sami Rosjanie przyznają, że wywożą dzieci z Ukrainy, podając nawet znacznie wyższe liczby - sięgające 600 tysięcy. Strona ukraińska, nie otrzymując od Rosji żadnych danych, nie może zweryfikować tych informacji.