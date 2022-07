Ukraina: Władze: rosyjscy okupanci uruchomili pod Chersoniem przeprawę promową przez Dniepr

Rosyjscy okupanci uruchomili przeprawę promową przez Dniepr w pobliżu uszkodzonego przez ukraińskie wojska mostu Antonowskiego pod Chersoniem; najeźdźcy przerzucają tą drogą swój sprzęt wojskowy - powiadomił w piątek na Telegramie p.o. szefa władz obwodu chersońskiego Dmytro Butrij.

"Okupacyjne władze zapewniały (mieszkańców), że z przeprawy będzie można korzystać bezpłatnie, lecz świadkowie donoszą, że kurs w jedną stronę kosztuje 250 hrywien (ponad 30 zł - PAP)" - dodał Butrij (https://t.me/khersonskaODA/732).

Jak poinformował w najnowszym komunikacie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), ukraińskie wojska zaatakowały w środę most Antonowski pod Chersoniem po raz trzeci w ciągu 10 dni i prawdopodobnie nie nadaje się on już do użytku. 25 lipca ISW przekazał, że Ukraińcy uszkodzili również dwa pozostałe mosty wiodące do Chersonia, co może utrudnić najeźdźcom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta.

"Kontrola przepraw przez Dniepr stanie się prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w regionie chersońskim" - ocenił 20 lipca brytyjski resort obrony.

Miasto Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia władze ukraińskie i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej. 25 maja prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w obwodach chersońskim i zaporoskim. 11 lipca zarządzenie to rozszerzono na wszystkich obywateli Ukrainy.

Według szacunków władz obwodowych z końca czerwca, na zajętych przez wroga obszarach w tej części kraju pozostało około 450-500 tys. osób.