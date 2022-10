Ukraina: Władze: rosyjscy żołnierze zmuszają ukraińskich cywilów do budowy umocnień wojskowych

Rosyjscy żołnierze, próbujący powstrzymać ukraińską kontrofensywę w obwodzie chersońskim, na południu kraju, zmuszają miejscowych cywilów do budowy fortyfikacji; jest to kolejne złamanie przez wroga prawa konfliktów zbrojnych - powiadomił w sobotę rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

"Przede wszystkim jest to naruszenie przez Rosjan (IV) Konwencji (genewskiej) o ochronie osób cywilnych podczas wojny. Przecież to nie tylko wykorzystanie ludności cywilnej do celów wojskowych, ale także potraktowanie okolicznych mieszkańców jako żywej tarczy" - czytamy na łamach serwisu.

Chersoń, większość obwodu chersońskiego i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Pod koniec września na tych obszarach, a także na zajętych przez wroga terenach regionów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy odbyły się nielegalne referenda, sankcjonujące przyłączenie podbitych ziem do Rosji. Decyzja Kremla nie została uznana przez większość państw świata, w tym wszystkie kraje członkowskie UE i NATO.

W północnej części Chersońszczyzny trwa ukraińska kontrofensywa. W ostatnich tygodniach rosyjskie władze okupacyjne zarządziły ewakuację cywilów z Chersonia.