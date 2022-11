Ukraina: Władze: rosyjskie ostrzały spowodowały blackout; od godz. 4 sieć znów połączona

Rosyjskie zmasowane ostrzały w środę wywołały na Ukrainie blackout; od godz. 4 sieć energetyczna znów działa jako całość - poinformował w czwartek ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.

"Trzeba zdać sobie sprawę z najważniejszego: wczoraj tak naprawdę w naszej sieci energetycznej doszło do blackoutu w wyniku ostrzałów. O 4 rano już zdołaliśmy połączyć (sieć), teraz działa jako całość" - powiedział minister, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Szef resortu oświadczył, że obiekty infrastruktury krytycznej w całym kraju zostały już podłączone do prądu.

Poinformował, że do wieczora powinny znów zacząć produkować energię elektryczną elektrownie atomowe, co przyczyni się do zmniejszenia deficytu prądu - pisze Ukrinform.

W środę ukraiński koncern Enerhoatom powiadomił, że w związku z rosyjskimi ostrzałami wyłączono bloki energetyczne w trzech elektrowniach atomowych na Ukrainie: Rówieńskiej, Południowoukraińskiej i Chmielnickiej. Zapewniono, że poziom promieniowania jest w normie. W związku z obniżeniem częstotliwości prądu z sieci nie pobiera też Zaporoska Elektrownia Atomowa, która jest pod kontrolą wojsk rosyjskich; działają tam generatory spalinowe - przekazano.