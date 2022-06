Ukraina: Władze: siły rosyjskie uprowadzają dla okupu mieszkańców Enerhodaru

Siły rosyjskie uprowadzają dla okupu mieszkańców Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy i żądają za ich zwolnienie 50 tys. hrywien okupu (7500 zł) – poinformował w środę mer miasta Dmytro Orłow na Telegramie. Zakładnicy są torturowani - dodał.

"Teraz w niewoli są setki mieszkańców miasta. Część z nich to wykwalifikowani pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ludzi torturują prądem, biją, tygodniami, a czasem nawet miesiącami trzymają w zamknięciu" - oświadczył Orłow. (https://t.me/orlovdmytroEnergodar/229)

Według niego okupanci żądają od uprowadzonych, by przyznali się do "nielegalnej działalności", w tym do udziału w siłach samoobrony miasta, przechowywania broni i by podali nazwiska "wspólników".

Dodał, że "standardowa" stawka za zwolnienie uprowadzonej osoby to 50 tys. hrywien i władze codziennie otrzymuje dwa-trzy zgłoszenia o nowych przypadkach uprowadzeń.