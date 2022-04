Ukraina: Władze: siły rosyjskie znów uniemożliwiły ewakuację mieszkańców Mariupola

Siły rosyjskie znów uniemożliwiły ewakuację mieszkańców Mariupola, zamiast tego wywieziono ich na okupowaną część ukraińskiego terytorium - poinformował w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"O godz. 11 obok centrum handlowego Port City zgromadziło się co najmniej 200 mieszkańców Mariupola, którzy czekali na ewakuację do Zaporoża. Zamiast obiecanych przez rosyjską stronę autobusów, do mieszkańców podjechali rosyjscy wojskowi i kazali im się rozejść, bo +zaraz będzie ostrzał+" - napisał w serwisie Telegram Andriuszczenko. (https://t.me/andriyshTime/444) Ludzi z zastosowaniem przymusu rozgoniono, a autobusów nie podstawiono - dodał.

"Jednocześnie okupanci podstawili autobusy przy centrum handlowym Metro - 200 metrów od uzgodnionego punktu ewakuacji - i zaczęło się zajmowanie miejsc w autobusach. Po tym mieszkańcom Mariupola powiedziano, że +ewakuacja+ będzie tylko do Dokuczajewska, czyli na terytorium okupowane. Ludzie nie mieli prawa opuszczenia autobusów. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, odpowiedziano, że +nacjonaliści ostrzelali punkt ewakuacji+. Czyli kolejne kłamstwo" - kontynuował.

Jak podkreślił Andriuszczenko, to kolejny raz, kiedy Rosjanie uniemożliwili ewakuację mieszkańców Mariupola, oblężonego przez rosyjskie wojska od ponad półtora miesiąca.