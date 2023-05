Ukraina: Władze: sytuacja w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim nie wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju

Sytuacja w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim po wkroczeniu tam formacji Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolność Rosji nie ma wpływu na bezpieczeństwo naszego kraju - powiedział we wtorek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"Ta sytuacja (w obwodzie biełgorodzkim) w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo na Ukrainie. Obywatele Rosji mają prawo protestować. Jest to zapisane w ich prawie. Rosja powinna sama zająć się tą kwestią" - oświadczył Daniłow w ukraińskiej telewizji.

Dodał, że wszelkie oskarżenia o działania dywersyjne wysuwane pod adresem Sił Zbrojnych Ukrainy są nieporozumieniem.

Zapytany o to, czy Ukraina wiedziała o zamiarach rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolność Rosji dotyczących wkroczenia do obwodu białogrodzkiego, Daniłow odpowiedział: "Są obywatele Rosji, którzy poszli wyzwalać swoją ojczystą ziemię z bronią w ręku; mają do tego pełne prawo".

W poniedziałek Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji oświadczyły, że przekroczyły granicę i "wyzwalają" spod panowania władz rosyjskich miejscowości przygraniczne. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) oświadczył, że grupy te "prowadzą operację w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim", co jest "konsekwencją agresywnej polityki reżimu Putina i inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy".

Władze ukraińskie zapewniły w poniedziałek, że nie są zaangażowane w zajścia w obwodzie biełgorodzkim i podkreśliły, że uczestnicy tych zajść to obywatele Rosji.

Radio Swoboda poinformowało we wtorek, że w ciągu minionej nocy rosyjskie siły bezpieczeństwa "nie zdołały sobie poradzić z grupą dywersyjną w obwodzie biełgorodzkim". W ten sposób rozgłośnia zinterpretowała słowa szefa obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa, który poinformował we wtorek rano, że trwa operacja służb, a mieszkańcy nie powinni na razie wracać do domów. Gładkow powiedział, że ewakuowano mieszkańców z dziewięciu miejscowości.

Rosyjski niezależny portal Meduza podał, że od poniedziałku w obwodzie biełgorodzkim obowiązywał "stan operacji antyterrorystycznej", który jednak został zniesiony we wtorek po południu.