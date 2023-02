Ukraina: Władze: sześć rosyjskich balonów nad Kijowem

W przestrzeni powietrznej nad Kijowem zarejestrowano sześć wrogich powietrznych obiektów, ze wstępnych ustaleń wynika, że były to balony - poinformowała w środę kijowska miejska administracja wojskowa.

Balony przemieszczają się w powietrzu pod wpływem wiatru - czytamy w komunikacie. Jak napisano, obiekty mogły przenosić reflektory rogowe i sprzęt wywiadowczy.

Wobec wszystkich celów powietrznych zastosowano środki obrony powietrznej - podała administracja. Większość obiektów strącono.

"Możliwe, że celem wypuszczenia balonów było wykrycie i wyczerpanie naszej obrony przeciwlotniczej" - oceniono.

Po analizie szczątków strąconych obiektów ostatecznie określony zostanie ich typ i charakter. (https://t.me/VA_Kyiv/943)

Wcześniej w środę rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat poinformował, że w związku z zastosowanymi przez przeciwnika balonami w obwodzie kijowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

"To zwyczajny balon, ok. 1,5 metra, średnica może być różna. Najprawdopodobniej leci na gaz, do sznura ma doczepiony reflektor rogowy, stację radiolokacyjną" - wyjaśnił Ihnat, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, balon stanowi cel powietrzny, dlatego siły lotnicze muszą podejmować w związku z jego pojawieniem się odpowiednie działania. Kiedy ukraińskie siły uderzają w cel, odłamki rakiet mogą spowodować szkody - ostrzegł.

Ihnat przekazał, że rosyjskie wojsko wysyłało balony w ukraińską przestrzeń powietrzną także we wtorek i w niedzielę.