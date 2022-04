Ukraina: Władze: trzech zabitych, 16 rannych w ostrzale Charkowa

Trzy osoby zginęły, a 16 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

"Okupanci znów ostrzeliwują osiedla mieszkaniowe Charkowa (...) Rosjanie wykorzystują wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe z odległości 35-40 km" - napisał gubernator w komunikatorze Telegram (https://t.me/synegubov/2923).

Według wstępnych informacji w mieście zginęły trzy osoby, a 16 zostało rannych. Ostrzelano też rejon dergacki i czuhujewski w obwodzie charkowskim.

Syniehubow podkreślił, że intensywność ostrzałów w Charkowie wzrosła. Zaapelował do mieszkańców, by bez pilnej potrzeby nie wychodzili na zewnątrz i by przebywali w schronach. Zalecił też, by ludzie nie ustawiali się w kolejkach i nie gromadzili się, gdyż, jak zaznaczył, jest to teraz bardzo niebezpieczne.