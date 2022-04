Ukraina: Władze: w Kramatorsku zostało 40 tys. cywilów, w całym obwodzie donieckim bez Mariupola – ok. 430 tys.

W Kramatorsku zostało 40 tys. cywilów – poinformował telewizję Suspilne Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu donieckiego. W całym obwodzie donieckim, poza oblężonym Mariupolem, pozostało 430 tys. z 1,67 mln mieszkańców.

Większość mieszkańców opuściła Kramatorsk i położony na wschodzie Ukrainy region z powodu toczących się tam działań zbrojnych.

"Jeśli nie liczyć Mariupola, to na kontrolowanym przez Ukrainę terytorium obwodu mieszkało 1,67 mln ludzi. Obecnie pozostaje tam 430 tys. ludzi. W Kramatorsku z 200 tys. ludzi pozostało nieco ponad 40 tys." - powiedział Kyryłenko.

Jak ocenił, to wciąż dużo, biorąc pod uwagę trwające tam walki i działania rosyjskich wojsk. "Wyjazd z miasta na wieś to nie jest wyjście, biorąc pod uwagę cynizm wroga. Oni ostrzeliwują dosłownie całe terytorium, by niszczyć i siać panikę wśród ludności" - powiedział Kyryłenko.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej w czwartek, że w oblężonym Mariupolu nad Morzem Azowskim pozostaje uwięzionych 120 tys. ludzi.