Ukraina: Władze: w Mariupolu okupanci wydają mieszkańcom przepustki

Rosyjscy okupanci w Mariupolu nad Morzem Azowskim wydają mieszkańcom przepustki, twierdząc, że bez nich nie będą mogli poruszać się po mieście - poinformował w niedzielę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

"Docierają informacje, że robi się to nie tylko w celu przefiltrowania (ludności), ale też jako przygotowanie do wydawania paszportów tym, którzy zostali. Sprawdzamy to" - oznajmił Andriuszczenko.

Jak powiedział, przepustki wydawane są w jednym miejscu i setki ludzi czekają w kolejce, by je otrzymać. Według informacji podanej przez siły rosyjskie od przyszłego tygodnia bez nich nie będzie można przemieszczać się między dzielnicami miasta, a nawet przebywać na ulicy.

