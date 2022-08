Ukraina: Władze: w obwodzie ługańskim Rosjanie oferują żywność za dane o poborowych

W okupowanych miastach obwodu ługańskiego Ukrainy wojskowi rosyjscy proponują emerytom produkty żywnościowe w zamian za informacje o mężczyznach w wieku poborowym - powiadomił w sobotę szef administracji obwodu Serhij Hajdaj.

"Rosjanie uciekają się do nowych metod przymusowej mobilizacji. Obchodzą bloki mieszkalne, zdobywają zaufanie osób starszych proponując im niewielkie kwoty pieniężne albo produkty żywnościowe w zamian za informacje o mężczyznach w wieku poborowym" - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

Prowadzący mobilizację "każą też dyżurować wojskowym przy zamkniętych klatach schodowych. Czekają oni tam, aż ktoś z lokatorów płci męskiej wyjdzie z domu czy też będzie do niego wracał" - dodał. (https://t.me/luhanskaVTSA/4971).

Władze ukraińskie twierdzą, że Rosjanie mają problemy z mobilizacją i uzupełnianiem oddziałów prowadzących walki na Ukrainie.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie wyraża przypuszczenie, że w Rosji władze regionalne nie podają prawdziwych danych o ochotnikach zgłaszających się do walk. Zawyżają one te dane, by zachęcić do wstąpienia do tych oddziałów - ocenia ISW.