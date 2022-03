Ukraina: Władze: w obwodzie sumskim w niewoli przebywa 74 rosyjskich żołnierzy

Około 74 rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli przebywa w obwodzie sumskim, na północy Ukrainy - poinformował w piątek szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Żywycki dodał, że w obwodzie sumskim od początku inwazji do piątkowego wieczora wzięto do niewoli 104 rosyjskich żołnierzy, 29 zostało przewiezionych do obwodu połtawskiego, w środkowej Ukrainie, a jeden jeniec został wymieniony.