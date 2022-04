Ukraina: Władze: w obwodzie zaporoskim Rosjanie zabili wielu mieszkańców wiosek

W obwodzie zaporoskim Rosjanie podczas okupacji zabili wielu mieszkańców wiosek - przekazał we wtorek szef władz obwodu Ołeksandr Staruch. "Mamy nie jedną taką Buczę" - zaalarmował.

"Nie chcę straszyć. Ale mamy nie jedną taką Buczę. Mamy wioski, które wyzwalaliśmy... Bucza to oczywiście duże miasto, ale jeśli we wsi żyło 120 osób, a 17-20 zginęło, to jeśli spojrzymy na to proporcjonalnie, to też są to duże straty" - powiedział Staruch, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Zapewnił, że wszystkie przestępstwa są rejestrowane. Poinformował, że wszczęto setki spraw karnych.