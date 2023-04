Ukraina: Władze: w pobliżu Melitopola Rosjanie koncentrują potężne siły

W pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie gromadzą "potężne siły" - powiedział w poniedziałek w ukraińskiej telewizji lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow.

Cytowany przez portal Kyiv Independent Fedorow powiedział, że jedno ze skupisk rosyjskich oddziałów znajduje się w Kyryliwce, miejscowości położonej na południe od Melitopola na wybrzeżu Morza Azowskiego, "gdzie wróg zajął wiele ośrodków rekreacyjnych, hoteli itp".

Siły rosyjskie - twierdzi Fedorow - wykorzystują tę miejscowość do przerzutu ładunków wojskowych i ciężkiej broni. W pobliskiej miejscowości Prymorski Posad jest rosyjska baza wojskowa. Mer dodał też, że Rosjanie przygotowują się do ewakuacji cywilów z okupowanych części obwodu zaporoskiego, w Enerhodarze "zbierają dane o naszych dzieciach (...), a 5 maja ogłoszą ewakuację dzieci i zabiorą je gdzieś do kontynentalnej Rosji, lub przynajmniej na tymczasowo okupowany Krym".

11 kwietnia reprezentujący Kijów burmistrz Enerhodaru Dmytro Orłow poinformował, że rosyjskie siły okupacyjne nasiliły rozmieszczenie min wokół miasta. Znajduje się w nim największa w Europie elektrownia atomowa, która obecnie służy jako baza wojskowa, z której oddziały rosyjskie przeprowadzają ataki na kontrolowane przez Ukrainę terytorium po drugiej stronie Dniepru - napisał Kyiv Independent.

Planowana kontrofensywa Ukrainy ma skoncentrować się na kilku regionach, wśród których wymieniany jest obwód zaporoski - przypomniał portal.