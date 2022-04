Ukraina: Władze: w sobotę korytarzami humanitarnymi ewakuowano ponad 4,5 tys. osób

W sobotę korytarzami humanitarnymi z oblężonych lub okupowanych przez wojska rosyjskie miast Ukrainy ewakuowano 4532 osoby - poinformował zastępca szefa biura (administracji) prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Dzień wcześniej udało się wywieźć 6665 ludzi.

Według Tymoszenki sobotnia ewakuacja dotyczyła obwodów donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego. (https://t.me/kt20220224/404)

"Własnym transportem wyjechały 192 osoby z Mariupola do Zaporoża, 3233 osoby z Połohów, Wasylewki, Berdiańska, Tokmaku, Melitopola i Enerhodaru również do Zaporoża. Ewakuacyjnymi autobusami 578 osób z Lisiczańska, Siewierodoniecka, Rubiżnego, Popasnej i Kreminnej, a 529 osób z Melitopola do Zaporoża" - napisał Tymoszenko w komunikatorze Telegram.