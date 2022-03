Ukraina: Władze: w środę ewakuowano korytarzami humanitarnymi około 4,6 tys. ludzi

Prawie 4,6 tys. ludzi ewakuowano w środę korytarzami humanitarnymi z różnych ukraińskich miast i miejscowości atakowanych przez wojska rosyjskie - poinformował tego dnia wieczorem wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Około 2,9 tys. mieszkańców Mariupola przedostało się do Zaporoża własnymi środkami transportu - przekazał Tymoszenko.

Z Hulajpola w obwodzie zaporoskim do Zaporoża ewakuowano ok. 50 osób, a do miasta dostarczono pomoc humanitarną.

W obwodzie kijowskim z trzech miejscowości ewakuowano ok. 920 osób.

W obwodzie ługańskim ewakuowano ok. 670 osób; dostarczono 60 ton pomocy humanitarnej obejmującej konserwy, kaszę, mąkę.